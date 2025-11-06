Maltempo in arrivo sulla Sicilia: scatta l’allerta gialla della Protezione civile

Torna il maltempo sulla Sicilia. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 7 novembre, un’allerta meteo gialla valida per l’intero territorio regionale.Secondo...

Torna il maltempo sulla Sicilia. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani, venerdì 7 novembre, un’allerta meteo gialla valida per l’intero territorio regionale.

Secondo il bollettino, sono attese piogge da sparse a diffuse, con rovesci e temporali anche di forte intensità, in particolare lungo i settori tirrenici e ionici. «I fenomeni – si legge nell’avviso – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento», con possibili criticità idrogeologiche nei punti più esposti.

La Protezione civile regionale ha invitato enti locali e sindaci a predisporre tutte le misure di prevenzione previste nei piani comunali, in vista del possibile peggioramento delle condizioni meteo.

Le cause del peggioramento

Una saccatura di origine atlantica si sta muovendo dalla Penisola Iberica verso est e, entro fine giornata, raggiungerà la Sardegna. Domani, venerdì, l’asse perturbato scivolerà sul Tirreno, portando un deciso peggioramento del tempo sulle regioni meridionali.

I primi effetti si faranno sentire proprio in Sicilia, dove già dalle prime ore del mattino sono previste precipitazioni diffuse e temporali localmente intensi, con successiva estensione nel pomeriggio al resto del Sud, in particolare su Calabria, Basilicata, Campania e Puglia meridionale.

Le raccomandazioni

La Protezione civile invita la popolazione a prestare massima attenzione negli spostamenti, a evitare sottopassi, torrenti e zone a rischio allagamento, e a non sostare sotto alberi o cartelloni pubblicitari durante i temporali.

In base al quadro meteorologico previsto, per la giornata di domani è stata valutata l’allerta gialla su tutta la Sicilia e su gran parte del Sud Italia, compresi alcuni settori di Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata e Puglia.