MALTEMPO IN ARRIVO SULL'ITALIA: FREDDO INTENSO E CROLLO DELLE TEMPERATURE TRA 10 E 15 GRADI

L'irruzione di aria artica che interesserà la Penisola nel corso della giornata di domenica, si intensificherà all'inizio della nuova settimana rinnovando sull'Italia condizioni di freddo intenso e con precipitazioni che potranno essere nevose fino a quote molto basse, anche in pianura. A tal riguardo va detto che i fenomeni più abbondanti si concentreranno principalmente nelle zone depressionarie che andranno a formarsi sul Mediterraneo. Con un minimo poco a ovest della Sardegna c'è dunque da aspettarsi che le piogge e le nevicate più significative avverranno sull'Isola mentre altrove l'instabilità sarà più modesta pur se nevosa fino a bassa quota. In particolare nella giornata di lunedì il grosso dei fenomeni si concentrerà sulla Sardegna ma una nuvolosità irregolare a tratti anche compatta interesserà anche le regioni adriatiche e parte del Nord soprattutto il basso Piemonte.

Attesa quindi qualche nevicata fino in pianura sul Piemonte occidentale e qualche fiocco non escluso anche sulla pedemontana lombarda al mattino. Fiocchi fino a quote pianeggianti attesi anche a ridosso dell'Appennino Tosco Emiliano e lungo la dorsale appenninica centro meridionale fino alla Calabria. Sulle coste adriatiche fenomeni meno probabili pur se non esclusi e nevosi localmente fino in piano. In Sicilia avremo un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata a iniziare da ovest. Per il resto tempo soleggiato sulla fascia tirrenica pur con venti forti di Grecale che sferzeranno su tutta l'Italia acuendo la sensazione di freddo. Le temperature saranno in ulteriore calo e ovunque al di sotto delle medie stagionali.

Nella giornata di martedì il maltempo interesserà ancora l'estremo Sud, soprattutto la Sicilia ma in parte anche la Calabria con piogge e nevicate fino a bassa quota. Avremo nubi e qualche nevicata fino a bassa quota, localmente in piano anche lungo l'Adriatico mentre altrove il tempo sarà soleggiato seppur ancora molto freddo e ventoso.

Da mercoledì in poi la previsione si fa più insidiosa ma nelle linee generali possiamo affermare che il maltempo avrà ancora buone chance di interessare l'estremo Sud d'Italia a causa di un minimo sullo Ionio. Forti condizioni di instabilità anche perturbata potrebbero continuare ad interessare le due Isole maggiori soprattutto la Sicilia con piogge abbondanti e neve copiosa fino a quote medio basse. Nel contempo una nuvolosità irregolare potrà interessare anche il medio basso Adriatico rinnovando instabilità nevosa fino a bassa quota, anche in piano. Altrove il tempo si manterrebbe soleggiato e leggermente meno freddo. Le temperature salirebbero leggermente.