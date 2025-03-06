MALTEMPO IN SICILIA, CHIUSE LE SCUOLE IN DIVERSE CITTÀ DEL CATANESE E DEL MESSINESE: ECCO L’ELENCO

Per la giornata di domani, venerdì 7 marzo 2025, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di livello gialla-arancione per la Sicilia. Si prevedono piogge intense e venti forti che interesserann...

Per la giornata di domani, venerdì 7 marzo 2025, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo di livello gialla-arancione per la Sicilia. Si prevedono piogge intense e venti forti che interesseranno gran parte dell’Isola, con possibili criticità per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

In risposta a queste condizioni meteorologiche avverse, diversi comuni siciliani hanno deciso di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo è garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, evitando spostamenti che potrebbero risultare pericolosi.

Elenco delle scuole chiuse in Sicilia

Al momento, l’elenco dei comuni che hanno annunciato la sospensione delle attività didattiche è il seguente:

Provincia di Catania

Riposto

Giarre

Aci Catena

San Giovanni La Punta

Acireale

Aci Castello

Aci Sant’Antonio

Linguaglossa

Provincia di Messina

Letojanni

Santa Teresa di Riva

Savoca

Antillo

Sant’Alessio Siculo

Giardini Naxos

Furci Siculo

Roccalumera

Nizza di Sicilia

Scaletta Zanclea

Alì Terme

Gaggi

Limina

Fiumedinisi

Gallo D’Oro

Mongiuffi Melia

Pagliara

Forza D’Agrò

Taormina

Situazione in aggiornamento

Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione meteorologica e potrebbero essere annunciati ulteriori provvedimenti nelle prossime ore. Si consiglia ai cittadini di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali dei propri comuni e della Protezione Civile per eventuali nuove disposizioni.

Si raccomanda ai cittadini di evitare spostamenti non necessari, di prestare particolare attenzione alla guida in caso di piogge intense e forti raffiche di vento, e di segnalare eventuali situazioni di emergenza alle autorità competenti.

L’allerta meteo potrebbe causare disagi anche ad altri servizi pubblici, pertanto si invita a seguire con attenzione gli aggiornamenti diffusi dai comuni interessati e dagli enti preposti.