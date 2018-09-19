MALTEMPO IN SICILIA, È ANCORA ALLERTA “GIALLA” PER LA GIORNATA DI DOMANI

Ripetuti rovesci oggi in Sicilia, ma disagi tutto sommato contenuti per la popolazione. Questo il bilancio della prima giornata di “allerta meteo”, che era stata preannunciata dalla Protezione Civile...

Lo stato di allerta “gialla” si prolunga però per altre 24 ore. La Protezione Civile Regionale ha infatti diffuso un nuovo bollettino che prevede il persistere di precipitazioni diffuse ed abbondanti, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Permane il rischio di eventi franosi nelle zone collinari o montuose, di straripamenti di fiumi e corsi d’acqua, così come di inondazioni nelle zone marittime. Ancora una volta, la Protezione Civile invita i sindaci e i rappresentanti di tutte le istituzioni e gli enti locali a predisporre le necessarie azioni di prevenzione.