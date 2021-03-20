MALTEMPO IN SICILIA, LA PROTEZIONE CIVILE DICHIARA ALLERTA ARANCIONE PER LA GIORNATA DI DOMANI

Continuano gli effetti della vasta perturbazione attiva su gran parte dell’Europa, che determinerà ancora nella giornata di domani maltempo sull’Italia centro-meridionale, con piogge e temporali al su...

Continuano gli effetti della vasta perturbazione attiva su gran parte dell’Europa, che determinerà ancora nella giornata di domani maltempo sull’Italia centro-meridionale, con piogge e temporali al sud e nevicate sulle zone collinari interne meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, sabato 20 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Sicilia, specie settore orientale, e su Calabria e Basilicata, specie settori ionici, in estensione alla Puglia, specie settori meridionali. Mareggiate sulle coste esposte.

L’avviso prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in estensione alla Puglia, specie settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevede altresì il persistere di nevicate al di sopra di 800-1000 m sulla Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti alle quote superiori.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 21 marzo, allerta arancione su parte della Sicilia e allerta gialla sui restanti settori dell’Isola, oltre che in Basilicata, Calabria e nel Basso Fortore in Puglia.

Ancora codice Meteo ARANCIONE per Catania e provincia per la giornata di domani 21.03.2021.

Sono previste piogge Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; isolate o sparse, anche carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

Nevicate Al disopra di 800-1000 m sui settori appenninici meridionali, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti.

I venti localmente forti dai quadranti settentrionali.

mari Molto mossi tutti i mari, tendenti ad agitati il settore ovest del Tirreno, Stretto di Sicilia e Ionio