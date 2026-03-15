Maltempo in Sicilia, l’Aeronautica Militare: temporali, piogge intense e vento forte fino a domani sera

Nuova fase di maltempo sulla Sicilia. Secondo l’ultimo bollettino dell’Aeronautica Militare sono attesi temporali, piogge intense e forti raffiche di vento fino alla serata di lunedì.

Una nuova fase di maltempo interessa la Sicilia, dove nelle ultime ore si stanno registrando piogge e rovesci anche di forte intensità. Il peggioramento è legato al transito di una perturbazione che sta attraversando il Sud Italia e che porterà precipitazioni diffuse, temporali e forti raffiche di vento su gran parte dell’Isola.

Secondo le previsioni, i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi nelle aree orientali e lungo il versante ionico, con possibili disagi alla circolazione e locali allagamenti nelle zone urbane più esposte.

Il maltempo potrebbe quindi proseguire anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, con condizioni di instabilità marcata e fenomeni temporaleschi che, a tratti, potranno assumere carattere di forte intensità.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree dove si registrano forti rovesci e raffiche di vento, e invitano a prestare attenzione in presenza di sottopassi, strade soggette ad allagamenti e zone a rischio.

Ora si attende il bollettino della protezione civile per capire il livello di allerta per domani. E così ogni comune siciliano potrà prendere le decisioni sull'apertura di scuole e spazi pubblici.

Bollettino dell’Aeronautica Militare

Secondo la previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 15 marzo 2026 dall’Aeronautica Militare, è previsto che:

Persistano fino alla tarda serata di lunedì 16 marzo 2026 precipitazioni intense ed abbondanti , a prevalente carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria , in particolare sui settori ionici .

I fenomeni sono in estensione dalla serata di oggi, domenica 15 marzo, anche alla Basilicata .

Dalle prime ore di lunedì 16 marzo il maltempo interesserà anche la Puglia .

I temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il quadro meteorologico resta quindi particolarmente instabile sul Sud Italia, con la Sicilia tra le regioni maggiormente interessate dalla fase di maltempo.