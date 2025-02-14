MALTEMPO IN SICILIA: NEVE E PIOGGE INTENSE, ALLERTA GIALLA PER IL 15 FEBBRAIO

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso (N. 25045) per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alla mezzanotte di sabato 15 febbraio 2025, che riguarda tutta la Sicilia. I...

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso (N. 25045) per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alla mezzanotte di sabato 15 febbraio 2025, che riguarda tutta la Sicilia. Il bollettino prevede un'ulteriore intensificazione delle condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, sabato 15 febbraio.

Secondo la Protezione Civile, sono previste piogge sparse, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia saranno generalmente deboli, ma in alcune aree potrebbero essere localmente moderati, causando un possibile aumento del rischio di allagamenti e frane, soprattutto nelle zone più esposte.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 febbraio, si è verificato un fenomeno atmosferico improvviso lungo l'autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi di Acireale, dove si è abbattuta una violenta grandinata che ha ricoperto la strada con uno strato bianco di ghiaccio. Questo evento ha creato disagi alla viabilità, con una rapida accumulazione di grandine sulla carreggiata, aumentando il rischio di incidenti e rallentamenti.

Inoltre, il bollettino prevede nevicate a quote superiori ai 1000-1300 metri, con apporti al suolo generalmente deboli, ma localmente moderati a quote più alte. Le autorità raccomandano prudenza nelle zone montuose, dove la neve potrebbe compromettere la viabilità e creare pericoli per gli automobilisti.

Le raccomandazioni della Protezione Civile:

Prestare particolare attenzione nelle aree a rischio di frane e allagamenti.

Evitare spostamenti non necessari, in particolare nelle zone collinari e montuose, dove i fenomeni potrebbero essere più intensi.

Monitorare continuamente le previsioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali.

Con l'intensificarsi delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile invita la popolazione a mantenere alta la vigilanza e ad adottare comportamenti responsabili per evitare disagi e pericoli.