Maltempo in Sicilia, piogge e temporali, è allerta gialla domani in 7 province
Torna il maltempo in Sicilia. Il caldo torrido, infatti, ha le ore contate sull’Isola. Già in questi ultimi giorni le temperature si sono significativamente abbassate.
Domani, 23 Agosto 2022, è allerta gialla per rischio temporali e nubifragi. Già in queste ore il maltempo in Sicilia ha provocato forti disagi, soprattutto nel catanese, con diversi allagamenti in città.
Per la giornata di domani, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per l’intera Isola. In particolare, l’allerta gialla interesserà soprattutto le zone settentrionali, centrali e orientali della Sicilia. Le temperature si manterranno nelle medie stagionali.