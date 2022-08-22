Maltempo in Sicilia, piogge e temporali, è allerta gialla domani in 7 province

Torna il maltempo in Sicilia. Il caldo torrido, infatti, ha le ore contate sull’Isola. Già in questi ultimi giorni le temperature si sono significativamente abbassate.Domani, 23 Agosto 2022, è allerta...

A cura di Redazione 22 agosto 2022 20:53

Condividi