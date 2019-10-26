MALTEMPO, INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO: SOCCORSA PERSONA A PIANO TAVOLA
Violento temporale su Catania e provincia.
Diversi gli interventi eseguiti e tuttora in corso da parte dei Vigili del Fuoco.
Stamane i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, sono intervenuti, per soccorrere un automobilista rimasto intrappolato in un sottopassaggio invaso dall’acqua a Valcorrente.
La notte scorsa è stata soccorsa e ritrovata anche una persona che risultava dispersa a Pedara.
Tutti i sottopassi di contrada Valcorrente, nei pressi di Etnapolis, sono stati chiusi in via precauzionale a causa dei cumuli di acqua piovana. La carreggiata è a tratti impercorribile. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.
Per la giornata di oggi, sabato 26 ottobre, la Protezione Civile ha, infatti, emanato un'allerta rossa in relazione al rischio idrogeologico. Per la giornata di domenica, 27 ottobre, è atteso un miglioramento.