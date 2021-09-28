MALTEMPO: LA PROTEZIONE CIVILE LANCIA L’ALLERTA GIALLA SU SICILIA ORIENTALE PER LA GIORNATA DI DOMANI

L’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa nord-occidentale, durante la prossima notte, causerà un breve ma spiccato peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest italiano, in par...

L’avvicinamento di una perturbazione dall’Europa nord-occidentale, durante la prossima notte, causerà un breve ma spiccato peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest italiano, in particolare sulle aree settentrionali di Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla serata di oggi, martedì 28 settembre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 29 settembre, allerta gialla in Calabria e su settori di Piemonte, Lombardia e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.