Maltempo, la Sicilia ancora sotto l’acqua: allerta gialla e piogge intense sulla fascia orientale

Dopo una lunga domenica di pioggia che ha interessato gran parte della Sicilia, l’ondata di maltempo non accenna a lasciare l’Isola. Anche nella giornata di domani, lunedì 22 dicembre, alcune zone resteranno sotto la pioggia, con precipitazioni localmente intense soprattutto sulla fascia orientale siciliana.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato un’allerta meteo gialla che interesserà parte della Sicilia, oltre a Puglia, Calabria e Basilicata. Una situazione che richiede attenzione, in particolare nelle aree già colpite dalle piogge delle ultime ore.

Perturbazione atlantica in arrivo

La situazione meteorologica è legata all’arrivo di una perturbazione di matrice atlantica, che determinerà un progressivo peggioramento del tempo su gran parte dell’Italia. I fenomeni risulteranno sparsi ma localmente diffusi, con un impatto più marcato sul Nord-Ovest.

Sono attese nevicate fino a quote di bassa montagna sul Piemonte meridionale e nell’entroterra ligure, con possibili sconfinamenti fin sulle colline. Un contesto tipicamente invernale che potrebbe causare disagi alla circolazione, soprattutto nelle aree interne.

Avviso meteo della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dal primo mattino di lunedì 22 dicembre. In particolare sono previste:

piogge diffuse , anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Ponente ligure ;

, anche a carattere di rovescio, su ; nevicate oltre i 1000–1200 metri, con quota in calo dal pomeriggio fino a 500–700 metri.

In Sicilia, invece, l’attenzione resta alta soprattutto sui versanti orientali, dove le precipitazioni potrebbero risultare persistenti.

Raccomandazioni

Si invita la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali, a limitare gli spostamenti non necessari in caso di condizioni avverse e a seguire le indicazioni delle autorità locali, soprattutto nelle zone più esposte a criticità idrogeologiche.

🔴 Seguiranno aggiornamenti in caso di variazioni del livello di allerta o di un peggioramento delle condizioni meteo.