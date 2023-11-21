MALTEMPO. MERCOLEDI ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA, CON PEGGIORAMENTO ATTESO DA GIOVEDÌ
La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 22 novembre.
Prevista per domani, su tutta la Sicilia, l'allerta gialla, con precipitazioni «da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori centro-orientali».
Mercoledì, come aveva previsto 3bmeteo, la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un peggioramento serale.
Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Giovedì, invece, ci sarà maltempo in tutta la Regione.