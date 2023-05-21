MALTEMPO NEL CATANESE, OLTRE 40 INTERVENTI EFFETTUATI DAI VIGILI DEL FUOCO

l comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha fornito un primo report sulla situazione degli interventi svolti dalla mezzanotte del 19 maggio alle 12 di ieri, sabato 20. Come noto la Sicili...

l comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha fornito un primo report sulla situazione degli interventi svolti dalla mezzanotte del 19 maggio alle 12 di ieri, sabato 20. Come noto la Sicilia orientale è nella morsa del maltempo e anche per oggi è stata diramato il massimo stato di allerta.

Al momento si registrano 41 interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua.

Diciannove sono, invece, gli interventi di soccorso in corso, di cui: 11 di dissesti statici nei comuni di Mascalucia, Paternò, Biancavilla, Adrano, tra Palagonia e Grammichele e Catania e 8 gli interventi da espletare

Ecco la situazione

n° 41 interventi di soccorso conclusi in tutto il territorio della provincia di Catania, riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni d’acqua.

n° 19 interventi di soccorso in corso, di cui:

n° 11 di dissesti statici nei comuni di Mascalucia, Paternò, Biancavilla, Adrano, tra Palagonia e Grammichele e Catania.

Interventi da espletare n° 8.