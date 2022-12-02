MALTEMPO NEL FINE SETTIMANA, ALLERTA GIALLA IN SICILIA DOMANI 03 DICEMBRE

Allerta gialla in 9 regioni è stata diramata dalla Protezione Civile per domani. Le regioni interessate sono Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia. Secondo le p...

Allerta gialla in 9 regioni è stata diramata dalla Protezione Civile per domani. Le regioni interessate sono Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia.

Secondo le previsioni, infatti, una perturbazione presente sull’Europa occidentale richiama verso l’Italia correnti meridionali umide ed instabili, che causeranno dal pomeriggio di oggi un moderato peggioramento sulle regioni tirreniche, in estensione domani a Sicilia e Calabria.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, specie a ridosso delle aree costiere, in estensione, dalle prime ore di domani alla Toscana e, dalla mattinata, a Sicilia, specie settori nord-orientali, e alla Calabria, specie settori meridionali e ionici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.