MALTEMPO, PAPA FRANCESCO “VICINO A POPOLAZIONI DELLA SICILIA”

“Sono vicino alle popolazioni della Sicilia colpita dal maltempo”.Lo ha detto Papa Francesco, durante l’Angelus in piazza San Pietro, a Roma. “In diverse parti del Vietnam – ha detto il Pontefice – ci...

Lo ha detto Papa Francesco, durante l’Angelus in piazza San Pietro, a Roma. “In diverse parti del Vietnam – ha detto il Pontefice – ci sono state inondazioni con migliaia di evacuati, il mio pensiero va alle famiglie che soffrono. E sono vicino alle popolazioni della Sicilia, colpite dal maltempo. Penso alla popolazione di Haiti che vive in condizioni al limite, le Nazioni non lascino solo questo Paese…”.

(ITALPRESS).