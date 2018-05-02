Maltempo, Protezione civile: da stasera allerta arancione per venti forti

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico in Sicilia, valido fino alle ore 24.00 di domani, giovedì 3 maggio.In particolare l’avviso parla di...

In particolare l’avviso parla di “condi-meteo avverse dal pomeriggio di oggi 2/05/2018, e per 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e venti forti o di burrasca, con raffiche sino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. mareggiate lungo le coste esposte”.