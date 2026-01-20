Maltempo, ricognizione dell’Archeoclub sulla collina storica: caduti un cipresso e un palo di videosorveglianza

La sede Ibla Major dell’Archeoclub d’Italia, ha effettuato una prima ricognizione sull’acropoli di Hybla Major per verificare le criticità emerse in questi giorni di maltempo.Abbiamo rilevato la cadut...

La sede Ibla Major dell’Archeoclub d’Italia, ha effettuato una prima ricognizione sull’acropoli di Hybla Major per verificare le criticità emerse in questi giorni di maltempo.

Abbiamo rilevato la caduta di un cipresso lungo la strada che porta al cimitero monumentale e di in palo della Video sorveglianza, nello spiazzale di fronte al monastero di San Francesco.

Ci sono i segni devastanti del vento e bisogna approfondire per capire se ci sono altri danni ai monumenti e alle aree archeologiche.

Questa attività è svolta come supporto alle verifiche dovute a emergenze di protezione civile .

Nei prossimi giorni si svolgeranno altri sopralluoghi e invitiamo i gestioni di beni monumentali, artistici e naturali di segnalare alle autorità preposte (comune e soprintendenza ai BBCCAA) eventuali danni riscontrati.