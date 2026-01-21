MALTEMPO. Scuole a Catania, Trantino dichiara a La Sicilia Web: “Probabile la chiusura”

AGGIORNAMENTO Le scuole di Catania resteranno chiuse nella giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026. La decisione è stata confermata dal sindaco Enrico Trantino dopo la pubblicazione del bollettino...

AGGIORNAMENTO

Le scuole di Catania resteranno chiuse nella giornata di domani, giovedì 22 gennaio 2026. La decisione è stata confermata dal sindaco Enrico Trantino dopo la pubblicazione del bollettino della Protezione Civile regionale.

La chiusura ha carattere precauzionale ed è stata disposta per consentire le verifiche sugli edifici scolastici, a seguito delle criticità causate dal maltempo delle ultime ore, al fine di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale.

«Attendiamo il bollettino della Protezione Civile per la giornata di domani – ha dichiarato il primo cittadino a La Sicilia Web – ma verosimilmente, quasi sicuramente, sarà disposta la chiusura delle scuole per consentire le necessarie verifiche sulle condizioni degli edifici scolastici».

Nel corso dell’intervista, il sindaco Trantino ha rivolto anche un messaggio diretto agli studenti:

«Invito i ragazzi ad approfittare di questa giornata per leggere un buon libro e non restare incollati ai social».

