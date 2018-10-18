MALTEMPO: SICILIA, PIOGGE E FORTE VENTO PER LA GIORNATA DI OGGI

La perturbazione presente sul Mediterraneo centro occidentale determinerà condizioni di maltempo, con piogge e forti raffiche di vento, sulle isole maggiori e su quelle minori dello stretto di Sicilia...

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di oggi venti forti e di burrasca sud-orientali sulla Sicilia, specie sui settori meridionali, e precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulle isole minori dello stretto di Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.