MALTEMPO SICILIA: VIOLENTO TEMPORALE SU CATANIA, INTERVENTI DEI POMPIERI

Per causa del violento temporale che si è abbattuto su Catania i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 20 interventi di soccorso.In particolare per allagamenti di garage e cantinati, strade allagate,...

A cura di Redazione 16 maggio 2019 19:48

Condividi