MALTEMPO SICILIA: VIOLENTO TEMPORALE SU CATANIA, INTERVENTI DEI POMPIERI
Per causa del violento temporale che si è abbattuto su Catania i vigili del fuoco hanno eseguito oltre 20 interventi di soccorso.
In particolare per allagamenti di garage e cantinati, strade allagate, persone bloccate in auto in panne e distacco di intonaci dovuti ad infiltrazioni d'acqua.
Una decina gli interventi ancora in corso. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia e a Catania in particolare il quartiere del Villaggio Sant'Agata.
Una copiosa grandinata è caduta a Biancavilla, tanto da dare l'impressione della presenza di una coltre di neve sulle strade della cittadina etnea.