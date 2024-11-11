MALTEMPO, SOCCORSO A PERSONE A MISTERBIANCO: ALLAGAMENTI E DISAGI DA CATANIA A TUTTA L’AREA IONICA

Una giornata di pioggia incessante ha portato gravi disagi sull'area ionico-etnea, con Catania in una situazione particolarmente critica. Le precipitazioni abbondanti, iniziate questa mattina, hanno c...

Una giornata di pioggia incessante ha portato gravi disagi sull'area ionico-etnea, con Catania in una situazione particolarmente critica.

Le precipitazioni abbondanti, iniziate questa mattina, hanno causato allagamenti diffusi in varie zone, tra cui Misterbianco, Acireale, Giarre, Riposto e Mascali, rendendo molte strade inaccessibili. Nonostante il maltempo, le scuole sono rimaste aperte a Catania, una decisione che ha suscitato preoccupazione per la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Al momento, sono tredici gli interventi conclusi dai Vigili del Fuoco su tutto il territorio della provincia di Catania. Attualmente, dodici sono in corso e comprendono diverse operazioni: gestione di danni causati dall’acqua a Catania e Acireale, soccorso a persone, ripristino della sicurezza per elementi costruttivi a rischio crollo e alberi pericolanti, oltre a un incendio e un’apertura porte a Catania. Vi è stato anche un incidente stradale a Belpasso.

Tra i più rilevanti, si segnala un intervento per un grave allagamento in Viale Bummacaro a Catania e un soccorso a Misterbianco per un’automobile in panne con persone a bordo. Restano ancora cinque interventi da espletare nella zona, con priorità ai casi più urgenti.

Con l’evolversi delle condizioni meteorologiche, i comuni stanno valutando possibili misure preventive per la sicurezza pubblica. Gli amministratori locali sono in attesa del nuovo bollettino della Protezione Civile regionale, che potrebbe comportare la chiusura delle scuole per la giornata di domani, martedì, al fine di evitare ulteriori rischi per studenti e famiglie.