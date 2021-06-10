MALTEMPO SU BRONTE. PRINCIPIO DI ALLAGAMENTO AL PRONTO SOCCORSO
Scongiurato, nel pomeriggio di oggi, grazie al tempestivo intervento degli operatori presenti e degli addetti delle imprese dei servizi, il principio di allagamento dei locali del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bronte, dopo le eccezionali precipitazioni che si sono abbattute sulla cittadina.
Nonostante le difficoltà il Pronto Soccorso è stato sempre attivo.
Le operazioni sono state coordinate dal direttore medico del Presidio, dr. Salvatore Pillera, e dal responsabile dei servizi amministrativi, Pippo De Luca.
Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che si ringraziano per la loro azione celere e puntuale, ripristinando le condizioni di piena operatività del servizio.