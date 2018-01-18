Maltempo, a Taormina crolla un antico eucalipto di 30 metri
Un antico eucalipto è stato sradicato la notte scorsa a Taormina dalle forti raffiche di vento, senza procurare danni a cose o persone.
L'albero, alto una trentina di metri e largo circa quattro, ha bloccato via Pirandello, una delle principali arterie di accesso al centro storico. Sfiorata nella caduta una delle ville che si trovano lungo la strada.
Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune, della Protezione civile e i vigili del fuoco per liberare la strada.