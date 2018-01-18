Maltempo, a Taormina crolla un antico eucalipto di 30 metri

Un antico eucalipto è stato sradicato la notte scorsa a Taormina dalle forti raffiche di vento, senza procurare danni a cose o persone.L'albero, alto una trentina di metri e largo circa quattro, ha bl...

A cura di Redazione 18 gennaio 2018 12:03

Condividi