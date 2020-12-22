Maltempo, tra Natale e Capodanno anche in Sicilia arriva l'inverno con freddo e pioggia

L'anno si chiude con una ondata di maltempo. Piogge e temporali sul Nordest e al Centrosud; un netto calo delle temperature da Nord a Sud; forte vento e neve anche a quote basse, specie al Centrosud:...

L'anno si chiude con una ondata di maltempo. Piogge e temporali sul Nordest e al Centrosud; un netto calo delle temperature da Nord a Sud; forte vento e neve anche a quote basse, specie al Centrosud: è la tempesta di Natale, che porterà clima invernale in tutto il Paese.

"La fase di relativa quiete meteorologica di questi giorni - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - sta per concludersi, con l'inverno pronto ad entrare sulla scena italiana a partire da Natale. Già durante la vigilia assisteremo ad un graduale peggioramento al Nord e Toscana con precipitazioni sparse. A Natale - aggiunge - transiterà un primo deciso fronte freddo dal Nord Europa, responsabile di una passata di piogge, rovesci e temporali sul Nordest e in generale al Centrosud, specie lungo il versante tirrenico dove non escludiamo fenomeni di forte intensità".

Il tutto, precisa Ferrara, verrà accompagnato da un netto calo delle temperature da Nord a Sud, tanto che la neve potrà spingersi fino a quote collinari su Nordest, Emilia ed entro fine giornata anche su Toscana, Romagna e alte Marche. A Santo Stefano ancora rovesci, temporali e anche grandinate al Centrosud, con neve fino in collina sul medio versante Adriatico (200-500m) e fin sotto i 1000m al Sud entro fine giornata. Temporaneo miglioramento invece sulle regioni settentrionali e sul medio versante tirrenico, ma con clima freddo".

Ma non finirà qui. Tra il 27 e il 28 dicembre è possibile l'arrivo di una seconda e più intensa perturbazione. Al Nord, la presenza di aria fredda potrà favorire estese cadute di neve a quote molto basse se non in pianura, con un secondo importante ripasso per le Alpi, dove si potrebbero registrare ulteriori importanti apporti nivometrici.

Nel frattempo rovesci e temporali anche di forte intensità muoveranno verso il Centrosud, con nevicate in Appennino.