MALTEMPO: TROMBA D'ARIA NEL SIRACUSANO, ALLAGAMENTI NEL CATANESE

Auto trascinate dalla furia dell'acqua ad Avola e una tromba marina nel lido di Noto.

E' stata falcidiata dal maltempo la zona sud della provincia di Siracusa dove dalle prime ore del pomeriggio si registrano forti disagi. I problemi maggiori ad Avola dove una forte mareggiata ha investito contrada Mare Vecchio e dove l'acqua ha invaso la carreggiata lungo il litorale trascinando alcune auto in sosta, fortunatamente tutte senza passeggeri a bordo.

La Protezione civile ha diramato l'allerta gialla per le prossime 24-30 ore.

Al lavoro, nelle zone maggiormente colpite dal maltempo, ci sono sia gli uomini delle forze dell'ordine che della stessa Protezione civile. Allagamenti nel catanese Strade, abitazioni e garage allagati con diversi automobilisti rimasti in panne.

Questo lo scenario di oggi pomeriggio a Riposto e Mascali, in provincia di Catania, a causa di un violento temporale che ha creato numerosi disagi. In azione i vigili del fuoco del Comando provinciale con una quarantina di interventi. Impegnate le squadre dei distaccamenti di Riposto e Acireale, oltre che della sede centrale di Catania.