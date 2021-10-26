MALTEMPO: UN MORTO A CATANIA, SUPERSTRADA SS121 ALLAGATA, AUTO FERME CHIUSA LA TANGENZIALE DI CT

Le previsioni meteo che annunciavano allerta rossa per la giornata di oggi non sono state smentite.Purtroppo come riporta il sito repubblica.it si registra una vittima, un uomo di circa 60anni è mort...

Le previsioni meteo che annunciavano allerta rossa per la giornata di oggi non sono state smentite.

Purtroppo come riporta il sito repubblica.it si registra una vittima, un uomo di circa 60anni è morto annegata a Gravina di Catania travolta dall'acqua scatenata dal nubifragio che da ore si abbatte sul capoluogo etneo e in provincia.

Secondo la prima ricostruzione la vittima sarebbe scesa da una macchina invasa dall'acqua e sarebbe stata travolta. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale del 118.

In queste ore, nella zona etnea, si è scatenata una tempesta di pioggia che ha mandato in tilt il traffico sulla ss121 e pure sulla tangenziale di Catania.

La superstrada in questo momento è invasa da detriti strada statale, specialmente nel tratto nei pressi dello svincolo Palazzolo che è stata completamente inondata dalle forti piogge che si sono abbattute.

Molte auto sono ferme nei pressi dello svincolo in attera che la situazione migliori, i disagi sono in entrambi le direzioni.

Problemi pure per la Tangenziale Ovest di Catania che è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Messina, al km 3,200.

La sede autostradale è allagata all’altezza di Gravina di Catania.

In direzione Siracusa il traffico è fortemente rallentato.

Il personale di Anas e le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.