MALTEMPO,A BIANCAVILLA AUTO IN PANNE E PERSONE BLOCCATE: SOMMOZZATORI IN AZIONE

Una violenta bomba d'acqua è in corso nel nostro comprensorio.A Biancavilla in viale dei Fiori si sono registrati ampi allagamenti, con automobilisti rimasti in panne o bloccati a causa dell’acqua a...

Una violenta bomba d'acqua è in corso nel nostro comprensorio.

A Biancavilla in viale dei Fiori si sono registrati ampi allagamenti, con automobilisti rimasti in panne o bloccati a causa dell’acqua alta che si è formata lungo la strada, è stato necessario l’intervento dei sommozzatori per liberare alcune persone che erano rimaste bloccate all’interno di alcune autovetture.

In base alle previsioni meteo per domani, venerdi 12 Novembre, si prevede ancora tempo incerto con allerta ARANCIONE per la zona del Catanase.