MALTEMPO:DOMANI ALLERTA ARANCIONE IN TUTTA LA SICILIA

Allerta arancione domani 11 novembre, per rischio idrogeologico, su tutta la Sicilia.

Lo segnala la Protezione civile che ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo.

A seguito dell’avviso diramato dalla Protezione Civile Regionale in data 10 Novembre 2019, che prevede un livello di Allerta Arancione per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico (fase operativa attivata per il DRPC Sicilia ARANCIONE - PREALLARME) per la giornata di domani, lunedì 11 novembre, e per le successive 24/36 ore, in cui si prevedono dal pomeriggio di domani, venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta, forti mareggiate lungo le coste esposte, precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Richiamando quanto esposto in precedenza si raccomanda alla cittadinanza di attenersi alle seguenti generiche norme comportamentali di “auto-protezione”:

• evitare di soggiornare nei locali seminterrati o garage;

• prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità;

• evitare l’uso di automezzi privati e limitarne l’utilizzo esclusivamente a situazioni di necessità;

• evitare di uscire di casa se non in caso di estrema necessità;

• non sostare su ponti, argini o rive di corsi d’acqua;

• non percorrere un passaggio o guado durante o dopo un evento piovoso;

• nel caso si debba abbandonare l’abitazione, chiudere gas ed elettricità.