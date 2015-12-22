Maltrattamenti alla ex: ai domiciliari un 25enne

Sarebbe stato responsabile di percosse e atti persecutori nei confronti della sua (ormai ex) convivente per almeno 4 anni

I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 25enne, del luogo, su ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

Il giovane è stato ritenuto colpevole di maltrattamenti ed atti persecutori nei confronti dell’ex convivente, commessi dal 2011 al dicembre 2015 a Paternò. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.