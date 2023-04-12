MAMMA LASCIA IL TELEFONO ALLA FIGLIA DI 5 ANNI, LEI COMPRA SU AMAZON 2.700 EURO DI GIOCATTOLI

Diverse moto da cross elettriche, stivali da cowboy e una Jeep giocattolo. Il tutto comprato su Amazon per una spesa di oltre 2.700 euro. In pochi secondi ha raggiunto il massimale di spesa mensile pr...

Diverse moto da cross elettriche, stivali da cowboy e una Jeep giocattolo. Il tutto comprato su Amazon per una spesa di oltre 2.700 euro. In pochi secondi ha raggiunto il massimale di spesa mensile previsto nella carta di credito della mamma.

A cliccare su “compra ora” è stata infatti una bambina di 5 anni, di nome Lila. La mamma le aveva lasciato il cellulare mentre era in macchina. La donna pensava che la figlia stesse giocando con i videogame. Ha scoperto solo dopo che gli sono arrivati a casa migliaia di dollari di pacchi, che la bambina aveva acquistato on line.

Il fatto è accaduto in America, la storia vera ha fatto il giro del mondo sui social.

Jessica Nunes di Westport, Massachusetts, ha raccontato a "Good Morning America" ​​di aver scoperto che sua figlia Lila aveva comprato i giochi tanto desiderati dopo una mattinata al parco, in cui aveva visto altri bambini giocare proprio con le cose poi acquistate. Come è potuto succedere? Jessica aveva lasciato il suo telefono alla figlia mentre erano in macchina, ma era convinta che stesse giocando con uno dei giochi scaricati sul cellulare: “Non immaginavo finisse su Amazon”, ha detto.