MAMMA SCUOTE IL FIGLIO DI 5 MESI CHE PIANGE: NEONATO IN COMA A PADOVA

Sono disperate le condizioni del bimbo di 5 mesi che da sabato si trova in ospedale in coma a Padova. Il piccolo è nel reparto di terapia intensiva di Pediatria, dopo che la madre lo ha violentemente scosso perché non dormiva. I medici hanno richiesto l'intervento della commissione per la morte cerebrale. I fatti sono accaduti nella casa che la giovane famiglia condivide a Mestrino.

La donna, 29 anni, è indagata per lesioni gravissime aggravate.

E' stata lei stessa a confessare ai carabinieri e al magistrato Roberto Piccione, di aver «cullato troppo forte» il piccolo, che non ne voleva saperne di dormire. La mamma, di origini vicentine, ha chiamato il 118 dopo aver visto che il piccolo non respirava più.

Se i fatti venissero confermati dalla visita di due esperti delegati dalla Procura, che effettueranno un accertamento venerdì, il caso rientrerebbe nel "Baby shake syndrome", la sindrome del bambino scosso che nei piccoli provoca gravissimi danni cerebrali e neurologici.

(ANSA)