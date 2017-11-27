MANETTE PER UN 22ENNE: NEL GIARDINO DI CASA DROGA E MUNIZIONI

I carabinieri della Stazione di Mascali coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza un 22enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stup...

I carabinieri della Stazione di Mascali coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi hanno arrestato nella flagranza un 22enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

Sabato mattina, i militari a conclusione di una veloce attività info investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio nel centro cittadino, hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione del giovane.

Nella circostanza l’impeccabile fiuto del cane Ivan, che ha scovato una busta abilmente nascosta nel giardino di pertinenza del 22enne, ha permesso ai Carabinieri di recuperare 25 grammi di hashish, 2 bilancini elettronici di precisione, vario materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente, della sostanza da taglio tipo “mannite” e 27 cartucce marca “Drago” cal. 16, che sono stati sequestrati.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.