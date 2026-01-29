Maniace, due uomini bloccati dal fiume Simeto: salvati dai Vigili del Fuoco con l’elicottero
Momenti di apprensione nel territorio di Maniace, dove due uomini sono rimasti bloccati lungo il fiume Simeto a causa del repentino innalzamento del livello dell’acqua provocato dal maltempo.
L’allarme è scattato nella giornata di ieri, quando le condizioni del corso d’acqua sono peggiorate rapidamente, rendendo impossibile il rientro in sicurezza dei due malcapitati.
Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alla mattinata di oggi, con l’intervento coordinato dei Vigili del Fuoco.
Fondamentale l’impiego dell’elicottero Drago VF156 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, che ha operato dall’alto in sinergia con le squadre di terra, consentendo di raggiungere e mettere in salvo i due uomini in condizioni di sicurezza.
L’intervento si è concluso positivamente e senza conseguenze per le persone soccorse.
L’episodio riporta però l’attenzione sui pericoli legati all’innalzamento improvviso dei corsi d’acqua durante le fasi di maltempo intenso.
e autorità raccomandano la massima prudenza, evitando di avvicinarsi agli alvei dei fiumi e alle aree fluviali in presenza di piogge persistenti.