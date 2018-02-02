MANIACE: Folle inseguimento, tenta di sfuggire ai carabinieri e provoca 2 incidenti

MANIACE: Folle inseguimento,

Ieri sera, intorno alle 18:30, alla guida di una Fiat Punto sulla Strada Circonvallazione di Maniace non aveva ottemperato all’alt imposto da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, speronando addirittura l’auto di servizio.

Fuggito a folle velocità dopo circa 2 km, in Contrada Erranteria, dopo aver generato un altro incidente, andando a collidere con una Fiat Uno e causando delle lesioni al conducente dell’auto (Trauma cranico e cervicalgia post-traumatica e contusione gamba sinistra con prognosi di 7 giorni), ha abbandonato l’auto scappando per le campagne circostanti.

Scattate le ricerche dell’uomo, identificato grazie ad uno dei militari di pattuglia che lo aveva riconosciuto in volto, lo stesso è stato scovato ed ammanettato in un casolare di campagna ubicato in Contrada Gullia nel comune di Bronte.

L’arrestato è un 25enne di Maniace, già gravato da precedenti di polizia, che risponderà alla A.G. di resistenza a pubblico, lesione personali e omissione di soccorso. In attesa della direttissima è stato trattenuto in camera di sicurezza.