MANIACE: INSULTI SULL'AUTO DELLA RIVALE IN AMORE: DENUNCIATE 4 RAGAZZE

Sembra che il contendere sia nato per il comune interesse verso un coetaneo del posto. La vittima – 22 anni – lo scorso 12 aprile era seduta all'interno di un bar del centro cittadino quando la rivale – 23 anni – accompagnata da tre amiche – di età compresa tra i 19 e i 23 anni – vedendola da lontano ha ordito la sottile vendetta prendendo di mira l’autovettura della poveretta. Ha parcheggiato l’auto proprio vicino a quella della vittima e, nascosta dalla sagoma del veicolo, con il prezioso aiuto delle amiche solidali alla causa, ha iniziato a danneggiarla incidendo con un oggetto appuntito sulla carrozzeria delle frasi ingiuriose intaccanti l’onorabilità della ragazza.

La vittima, appena uscita dal bar, notando lo scempio si è rivolta immediatamente ai Carabinieri della locale Stazione per denunciare l’accaduto.

Gli investigatori, avvalendosi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive all'esterno del locale, teatro del misfatto, hanno identificato le autrici della diffamazione e del danneggiamento aggravato, reati per le quali sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria.