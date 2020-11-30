MANIACE. “POSITIVO” BECCATO IN GIRO PER IL PAESE: DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Maniace hanno denunciato un 63enne del posto, poiché ritenuto responsabile dell’inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia inf...

I Carabinieri della Stazione di Maniace hanno denunciato un 63enne del posto, poiché ritenuto responsabile dell’inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.

Pur essendo stato riscontrato positivo al coronavirus, quindi obbligato all’isolamento domiciliare, se ne andava tranquillamente in giro per il paese a bordo del suo bel fuoristrada.

Un carabiniere libero dal servizio lo ha riconosciuto e segnalato immediatamente ai colleghi di pattuglia i quali, nel giro di pochi minuti, lo hanno rintracciato e fermato contestandogli l’addebito.

Nel fine settimana, i militari delle Stazioni di Bronte e Maniace, comuni sottoposti a particolari misure di contenimento - “c.d. zone rosse” –, hanno intensificato i controlli sanzionando: i titolari di 2 esercizi pubblici, che consentivano ai clienti di consumare gli alimenti dinanzi i locali creando pericolosi assembramenti, 27 persone per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché altre 5 utenti della strada che si erano spostati in auto senza una valida motivazione.