MANIACE: RUBA ENERGIA ELETTRICA, DENUNCIATO

I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 53enne del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Nel corso di controlli volti a porre un argine al dilagare del fenomeno dei furti di energia elettrica, i militari, coadiuvati da tecnici di Enel Distribuzione, hanno accertato come il reo avesse manomesso il contatore installato nella propria abitazione, al fine di impedire la regolare registrazione del consumo di energia elettrica erogata.

Il personale dell’ente erogante ha provveduto a ristabilire il funzionamento originario del misuratore elettronico.