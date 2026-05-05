Maniace, sagra da record: migliaia di visitatori e prodotti locali protagonisti

Maniace. Sono stati tre giorni intensi e con un grande afflusso di persone, che hanno portato a Maniace migliaia di visitatori che hanno riempito il paese gustando i prodotti locali. Un successo sotto tutti i punti di vista, che ha visto la sagra di Maniace, superare di gran lunga molte sagre più blasonate. Tre giorni pieni di folla che, però, non hanno creato disagi grazie ad un piano parcheggi ben realizzato e alla possibilità di usufruire anche di spazi privati a pagamento ma molto economici.

Tre giorni in cui la mescita della ricotta si è alternata con la lavorazione della provola e delle mozzarelle, fino ai laboratori del pane e delle mozzarelle. Un successo in parte inaspettato che ha portato Maniace ad essere un punto di riferimento per il comprensorio. «Abbiamo lavorato con largo anticipo per preparare la sagra – dichiara il sindaco Franco Parasiliti – e i risultati si sono visti, i nostri casari e le attività commerciali hanno lavorato senza sosta. Il mio ringraziamento va a loro, ai miei assessori, ai dipendenti comunali che hanno lavorato, alla Pro loco e soprattutto ai tanti visitatori che hanno scelto di passare da Maniace in questi tre giorni».

«Siamo pronti a cercare nuovi sbocchi – dichiara l’assessore Corrado Bontempo – e a breve cercheremo di partire con il mercato del contadino almeno un giorno al mese, per fare conoscere ancora di più i nostri prodotti».

A coordinare i vari laboratori la Pro Loco diretta da Giuseppe Sanfilippo: «Grazie anche al marchio di qualità, riconosciuto dall’Unpli, abbiamo avuto la certificazione che riconosce la bontà dei nostri prodotti e l’unicità legata al territorio.

A concludere la sagra il concorso di bellezza “La Venere dell’Etna” del patron Antonio Russo, con la partecipazione di tante ragazze della zona, che ha visto premiati dall’assessore Nunzio Lupica, Le giovani Michelle Montagno, Gloria Saturio e Alisea Magrì.

La serata è stata allietata dall’esibizione dei giovani ballerini della Professional Dance di Fina Leanza.

Luigi Saitta Fonte “La Sicilia” del 05-05-2026

Condividi: