MANUTENZIONE AL POZZO SAN VITO DISSERVIZI IDRICI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'
A cura di Redazione
13 febbraio 2020 08:19
L'Ama attraverso il suo portale, comunica che a seguito di urgenti lavori di manutenzione presso nostri impianti in data odierna 13/02/2020 e per il 14/02/2020 si verificheranno disservizi idrici per mancanza di acqua.
Non appena saranno ripristinati gli impianti si provvederà a regolarizzare il regime idraulico di distribuzione.
Per quanto sopra, in data odierna 13/02/2020 e di domani 14/02/2020, si avranno problemi nella distribuzione idrica nelle zone Mazzini, Emanuele Bellia, Ardizzone e zone limitrofe