MANUTENZIONE AL POZZO SAN VITO DISSERVIZI IDRICI IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'

L'Ama attraverso il suo portale, comunica che a seguito di urgenti lavori di manutenzione presso nostri impianti in data odierna 13/02/2020 e per il 14/02/2020 si verificheranno disservizi idrici per mancanza di acqua.

Non appena saranno ripristinati gli impianti si provvederà a regolarizzare il regime idraulico di distribuzione.

Per quanto sopra, in data odierna 13/02/2020 e di domani 14/02/2020, si avranno problemi nella distribuzione idrica nelle zone Mazzini, Emanuele Bellia, Ardizzone e zone limitrofe