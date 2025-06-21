Mar Ionio, due scosse nel pomeriggio di oggi al largo della Grecia: magnitudo 4.8 e 4.7

21 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di oggi al largo delle coste della Grecia, dove si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo superiore al 4. La prima, registrata alle ore 15:25 italia...

21 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di oggi al largo delle coste della Grecia, dove si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo superiore al 4. La prima, registrata alle ore 15:25 italiane, ha raggiunto una magnitudo di 4.8. Poco più di un’ora dopo, alle 16:56, una seconda scossa di magnitudo 4.7 ha interessato la stessa area del Mar Ionio Meridionale.

Secondo i dati forniti dai centri sismologici internazionali, l’epicentro di entrambe le scosse è stato localizzato in mare aperto, a una profondità di circa 52 chilometri.

Le scosse sono state avvertite in alcune aree costiere della Grecia occidentale, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Le autorità locali, in collaborazione con gli istituti di monitoraggio sismico, continuano a osservare la situazione, pur escludendo – per ora – rischi immediati per la popolazione.

Il Mar Ionio Meridionale è una zona sismicamente attiva, e fenomeni come quelli odierni non sono rari, sebbene due scosse ravvicinate con simile intensità rappresentino comunque un evento degno di attenzione.

Le autorità raccomandano di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali