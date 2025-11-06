Maria Grazia Milli è il nuovo Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale

Si è insediato il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale di Catania. E’ una donna. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Maria Grazia Milli. Subent...

Si è insediato il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale di Catania. E’ una donna. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Maria Grazia Milli. Subentra a Nicola Spampinato, andato in quiescenza.

Laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma “Sapienza”, Maria Grazia Milli è entrata in Polizia nel 1994 e, dopo il corso di formazione per commissari, è stata assegnata alla Sezione Polizia Stradale di Palermo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi.

Da ultimo, ha lavorato a Reggio Calabria dove, dapprima, ha diretto la Sezione Polizia Stradale e, poi, è stata Capo di Gabinetto della Questura, coordinando la gestione di servizi particolarmente delicati come quelli connessi agli sbarchi.

È stata responsabile del Progetto Icaro – Campagne sicurezza stradale – nel 2004 e 2005 e ha partecipato come esperta in materia di sicurezza a numerose trasmissioni televisive nazionali.

Maria Grazia Milli si è detta “onorata del prestigioso incarico ricevuto” e, durante un incontro con il Questore di Catania, ha assicurato il suo impegno “nel portare avanti tutte le attività di prevenzione e repressione connesse alla sicurezza stradale nelle arterie con maggiore densità veicolare, in tangenziale come nella rete autostradale, a garanzia della legalità, del rispetto del Codice della Strada e a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei diversi utenti della strada”.