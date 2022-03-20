CALTAGIRONE: MARIJUANA NELLA CUCINA DELL’AZIENDA: DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Granieri, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 32enne di Caltagirone in quanto...

Nella mattinata, nell’ambito di un servizio predisposto ad ampio raggio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dello spaccio di droga, i carabinieri hanno operato diverse perquisizioni nei confronti di persone messe sotto la lente d’ingrandimento di una pregressa e accurata attività info investigativa.

I militari si sono recati così, tra le altre, in una contrada del Comune di Granieri presso l’azienda agricola di cui è socio il 32enne, il quale, alla vista dei carabinieri, dopo iniziali tentennamenti, ha prelevato da un pensile e consegnato “spontaneamente” un barattolo di tabacco marca Winston contenente 70 cime di infiorescenze di marijuana del peso complessivo di 38 grammi, riferendo altresì di non averne altra.

Ma per il cane “zero” non era proprio tutto, difatti ha fiutato droga in un altro pensile al cui interno è stato rinvenuto un altro barattolo di tabacco contenente altri 3,8 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale idoneo al confezionamento.