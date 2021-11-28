MARITO ACCOLTELLA LA MOGLIE E SI COSTITUISCE, GRAVE 54 ENNE

+++ULTIM'ORA MARITO ACCOLTELLA LA MOGLIE E SI COSTITUISCE,

AGGIORNAMENTO.

La donna accoltellata in casa questo pomeriggio dal marito è ricoverata al pronto soccorso del Policlinico di Catania dove è sottoposta ad intervento chirurgico, ma non è ritenuta in pericolo di vita.

Il gravissimo fatto di cronaca si è verificato intorno alle ore 14 di oggi 28 novembre 2021, in contrada Giaconia al confine tra i comuni di Paternò e Belpasso.

L'uomo a seguito di una lite avvenuta precedentemente ha accoltellato la moglie, 54 enne, con un coltello a serramanico, con il quale le ha inferto almeno tre coltellate all'altezza del collo.

La donna è riuscita a scappare ed a rifugiarsi in dei vicini, a prestare il primo soccorso il Sig. Distefano che ha prestato le prime cure alla donna che aveva una profonda ferita alla gola che fortunatamente non ha leso organi vitali.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportarla al Policlinico di Catania in gravi condizioni per le cure del caso ed i Carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso e stabilire l'esatta dinamica.

L'uomo dopo l'aggressione si è presentato ai carabinieri che lo hanno arrestato per tentativo di omicidio.

La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.

