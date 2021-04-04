MARSALA, DIVENTA NONNA A 34 ANNI: "MI SENTO BENEDETTA, NON VECCHIA"

A Marsala Pamela ha voluto esternare la sua gioia per la nascita della nipotina, avuta dalla figlia sedicenne, con un post sul suo profilo facebook, corredato da una foto: lei che in una stanza dell'o...

A Marsala Pamela ha voluto esternare la sua gioia per la nascita della nipotina, avuta dalla figlia sedicenne, con un post sul suo profilo facebook, corredato da una foto: lei che in una stanza dell'ospedale di Marsala tiene in braccio la neonata, il cui volto è parzialmente oscurato da un emoticon giallo rotondo con due cuoricini rossi.

"Se diventare nonni fosse solo una questione di scelta - scrive la donna - consiglierei a ognuno di voi di diventare nonna... Fino a qualche mese fa, certamente non pensavo di diventare nonna a 34 anni. Essere nonni non significa essere vecchi, significa essere stati benedetti con il regalo più bello che possa esistere".

Poi, un "ringraziamento speciale" al reparto Ginecologia dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala ("al dottor Ferreri, ostetriche ed infermieri, che sono fantastici").