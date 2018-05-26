MARSALA: Festeggia i 18 anni, i genitori gli regalano anche le spogliarelliste

Festa in grande per un ragazzo di 18 anni di Marsala. Come scrive il giornale Tp24 i genitori hanno pensato a tutto. Ma proprio a tutto

Tutto, spettacolino compreso, rigorosamente offerto dagli orgogliosi genitori che guardavano entusiasti mentre le due donne, una rossa e una bionda (il ragazzo deve essere di gusti difficili) si strusciavano con le loro poppute forme sui genitali del festeggiato e degli amici.

La foto della festa dei diciotto anni di V.R. la potete vedere in questo articolo. Sono una piccola selezione di una sobria galleria di 500 scatti fotografici pubblicati sui social e che stanno facendo il giro del web.

Tra baci con la ragazza, foto ricordo con la famiglia e gli amici, fuochi d’artificio in piscina e sorprese varie da far impallidire la nota serie trash “Il boss delle cerimonie”, spuntano anche i momenti hot con le due ragazze che fanno il classico spettacolino da locale notturno di provincia, sotto lo sguardo invidioso degli amici, e orgoglioso – immaginiamo – della famiglia (bambini compresi, anche loro hanno assistito allo show) e della fidanzata.