MARSALA: Insetto in pasto bimbo in ospedale

Un insetto, un grillotalpa o una blatta, è stato trovato, ieri sera, nel pasto servito ad un bambino ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.Ad accorgersi dell'...

Un insetto, un grillotalpa o una blatta, è stato trovato, ieri sera, nel pasto servito ad un bambino ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

Ad accorgersi dell'insetto nella verdura bollita è stata la madre del piccolo ricoverato. La donna ha scattato, con il telefono cellulare, alcune foto al piatto ed ha avvertito il personale sanitario. I genitori del paziente non hanno sporto denuncia, ma hanno avvertito la stampa locale, inviando anche le foto scattate.

Pare, che un'altra blatta sia stata scoperta, circa una settimana fa, in un altro pasto fornito dall'azienda che ha vinto l'appalto per la refezione bandito dall'Asp di Trapani.

Gli autori della scoperta, in quel caso, hanno pubblicato le foto su Facebook ma sembrava che fosse una delle "fake news" che circolano sui social.

L'Asp di Trapani ha aperto un'indagine interna e ha anche inviato suoi tecnici nella sede dell'azienda che fornisce i pasti per ispezionarla.