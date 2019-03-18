MARSALA: RAGAZZA SCOMPARSA DA 2 GIORNI

Non si hanno più notizie da sabato notte, a Marsala, di una ragazza di 25 anni, Nicoletta Indelicato, che abita con i genitori nel centro cittadino.A diffondere la notizia, fornendo anche una foto del...

A diffondere la notizia, fornendo anche una foto della scomparsa, è stato l'ufficio stampa del Comune di Marsala, che in una nota spiega: "La giovane, nella notte fra sabato e domenica, dopo essere uscita con un' amica, non ha fatto più rientro nella sua abitazione.

Da qui la denunzia presentata dai genitori in grande apprensione per la figlia.

Quando ha fatto perdere le sue tracce la ragazza, di corporatura normale, vestiva un maglione bordò e un paio di pantaloni grigi". "Chi è in grado di dare notizie - conclude la nota del Comune - può contattare le Forze dell'Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale".