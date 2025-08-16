Marzamemi, uomo colpito da un fulmine: è grave in ospedale

Marzamemi (Pachino, SR) – Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nel borgo marinaro di Marzamemi, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un pontile. Secondo una prima ri...

Marzamemi (Pachino, SR) – Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nel borgo marinaro di Marzamemi, dove un uomo di 45 anni è stato colpito da un fulmine mentre si trovava su un pontile. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava controllando alcune imbarcazioni quando la scarica elettrica lo ha improvvisamente raggiunto.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha trasferito l’uomo d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni sono gravi.

Il maltempo continua a creare disagi nella zona: già ieri piogge intense avevano costretto alcuni diportisti a chiedere soccorso in mare, mentre una piccola tromba d’aria aveva seminato il panico tra turisti e residenti, costringendo molti a lasciare in fretta la località.

Le autorità raccomandano prudenza e invitano a evitare zone esposte, vista l’instabilità delle condizioni meteo che persiste lungo il litorale siracusano.