MASCALI 41ENNE UCCISO CON DELLE FORBICI AL TERMINE DI UNA LITE: FERMATO L'ASSALITORE

Un quarantunenne è stato ferito mortalmente a Mascali, in provincia di Catania, al culmine di una lite da un vicino di casa, coetaneo.

L’aggressore lo ha colpito alla gola con un paio di forbici, procurandogli una vasta emorragia. La vittima dell'aggressione è deceduta all’ospedale di Giarre.

L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno trovato a casa con la maglietta sporca di sangue e un marsupio che conteneva le forbici utilizzate per ferire il vicino.

Il movente della lite non è stato ancora chiarito.

La procura di Catania, con l’aggiunto Fabio Scavone, ha disposto il trasferimento dell’arrestato in carcere e l’autopsia, che sarà eseguita domani.