MASCALI, DETENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONI E DROGA: DENUNCIATI PADRE E FIGLIO
I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno denunciato un 44enne ed un 23enne, rispettivamente padre e figlio, il primo per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, mentre il secondo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.
I militari, a seguito dell’incessante attività infoinvestigativa svolta nel paese, avevano appreso che nella sua casa di via San Giuseppe l’uomo deteneva illegalmente armi.
Si sono così recati presso l’abitazione del 43enne con l’intento di effettuare una perquisizione domiciliare a seguito della quale, a riscontro delle loro ipotesi investigative, hanno rinvenuto un fucile cal. 12 corredato di 36 cartucce che, da accertamenti eseguiti, risulta essere stato rubato in Acireale il 27 luglio del 2019. Nel prosieguo della ricerca invece, nella disponibilità del figlio, i militari hanno rinvenuto 3 piante di cannabis indica, dell’altezza di circa 70 centimetri.
L’arma è stata inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per effettuare le opportune indagini tecnico balistiche.