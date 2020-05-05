MASCALI, DETENZIONE ILLEGALE DI MUNIZIONI E DROGA: DENUNCIATI PADRE E FIGLIO

I Carabinieri della Stazione di Mascali hanno denunciato un 44enne ed un 23enne, rispettivamente padre e figlio, il primo per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, mentre il secondo per dete...

A cura di Redazione 05 maggio 2020 13:14

Condividi